Miss Italia | Sgarbi offende le donne ma non sento femministe indignate

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Sulla vittoria non avevo dubbi, appena entrate ho detto: vince lei. E poi vedendole con attenzione si è confermata quell’intuizione. Poi ho valutato le altre oltre alla seconda, la piemontese che non era entrata perché ne serve una sola per Regione ma ho fatto entrare come premio del presidente, la lombarda mi è sembrata interessante perché aveva una bella struttura… La terza che ho scelto in modo meno convinto dopo che mi ha fatto il cocktail, da lontano non rendeva come da vicino, il suo volto, era meno alta ma meno libera mentalmente, un po’ strutturata in alcune idee”. Non è il commento di un esperto alla fiera del bestiame che giustamente, magari parla, di mucche (piemontese, tortonese, etc). Non sono nemmeno le parole di un ingegnere meccanico che elogia la “bella struttura” di un mezzo, di una macchina da lavoro. Frasi sulla “libertà mentale” che non sono state pronunciate ...