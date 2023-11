Miss Italia attaccata sui social | “Raccomandata” Il padre | senatore leghista | “Polemica sterile”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 13 novembre 2023) Polemiche a non finire dopo la proclamazione di. Francesca Bergesio, 19 anni, è stata infatti accusata suidi essere ““. A prendere le difese della figlia maggiore, adesso, è proprio il papà: ilGiorgio Maria Bergesio. «È una. Non credo proprio che il mio ruolo possa avere avuto chissà quale influenza. Francesca ha vinto perché se lo è meritato e si è impegnata. Ha partecipato scommettendo solo su sé stessa. Queste illazioni mi paiono fuori luogo: i figli non devono pagare le colpe dei padri, sempre ammesso che essere undella Lega sia una colpa». E ancora: “Francesca non si è mai impegnata in politica, non è neppure una militante. Si informa, legge, ma non è ...