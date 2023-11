Million Day oggi 13 novembre 2023 | ecco i numeri vincenti di stasera

(Di lunedì 13 novembre 2023)Day eDay Extra estrazione di13. Scopriamo iestrattiDay di lunedì 13. Arriva puntuale l’estrazione delDay come ogni giorno, alle ore 20:30, dopo quella delle 13.00. Macome funziona il concorso che giovedì 22 giugno ha regalato un milione di euro a un fortunato giocatore di Pescara, a soli 6 giorni dalla vincita avvenuta, il 16 giugno, a Napoli. La combinazione vincente, gestita da Lottomatica, ha per l’appunto un montepremi di un milione di euro: indovinare idella cinquina è quindi il sogno dei giocatori che con un solo euro possono tentare di diventare milionari. Ci sono poi i premi minori, per ...

... Scorpione polemico 13 Novembre Zerottonove Salerno, arrestati marito e moglie spacciatori 13 Novembre Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e delEstrazionedelle ore 13 di ...

MillionDay e MillionDay extra: le estrazioni delle 13 del 13 novembre 2023 Corriere della Sera

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 12 novembre 2023: i numeri vincenti leggo.it

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Million Day e Million Day Extra, ancora suspence: anche oggi come del resto tutti i giorni una doppia chance. Lunedì 13 novembre, tutti pronti per un altro appuntamento con Million Day e Million Day ...