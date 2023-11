Milano | attivisti di Ultima Generazione bloccano il traffico | “Tassare gli extra-profitti delle compagnie fossili” La rabbia degli automobilisti

(Di lunedì 13 novembre 2023) Seidiquesta mattina ahanno bloccato viale Lucania, all’altezza di piazzale Bologna. Durante protesta, iniziata intorno alle 8.40, i manifestanti hanno bloccato la circolazioneauto, srotolando striscioni con la scritta ‘Fondo riparazione’. Da quanto riferisce l’associazione in una nota, “alcunihanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto ha persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco”. “Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica sono ovunque e sempre più frequenti: aabbiamo visto il nubifragio di luglio che ha provocato la caduta di alberi che hanno fermato la città per settimane e distrutto numerose ...

Sul sito del gruppo una serie di eventi per parlare e conoscere 'glidelle azioni di disobbedienza civile' e scoprire la strategia delle azioni. Prossimo incontro ail 18 novembre. ..

Ultima Generazione, gli attivisti per l'ambiente bloccano il traffico in ... IL GIORNO

Milano, protesta di Ultima generazione: gli attivisti bloccano il traffico in viale Lucania Corriere Milano

Ultima generazione: prima volta a Cagliari Ultima generazione: prima volta a Cagliari, blocco stradale in Via Roma al governo, della Sardegna interessa solo il settore militare. Come i pastori nel 201 ...Un altro po' di notorietà per gli eco-vandali di Ultima Generazione. Lunedì mattina, a partire dalle 8.30, sei attivisti hanno bloccato la circolazione delle auto a Milano srotolando striscioni con la ...