Milan | mirino su due difensori del Genoa

(Di lunedì 13 novembre 2023) La dirigenza del, alla ricerca di giovanicon cui irrobustire e svecchiare la propria retroguardia, guarda anche in casa. Tra i...

Ilnel destino, perché proprio contro i rossoneri è arrivato il primo gol dal dischetto dopo ... Al - Hilal prima e, soprattutto, Al - Ahli poi avevano messo nelCalhanoglu ma, nonostante ...

La moviola di Lecce-Milan 2-2: Abisso nel mirino, perché l'arbitro ha ... Eurosport IT

Milan senza pace, per Leao lesione e stop 2-3 settimane - Notizie ... Agenzia ANSA

Akor Adams (sx): l’erede di Giroud nel mirino del Milan (ANSA) – SpazioMilan.it Prima di passare al Montpellier infatti, Adams ha collezionato ben 17 reti e 2 assist in 17 presenze complessive tra ...Un talento nel mirino del Milan, stavolta per rinforzare la difesa. Il consiglio per prenderlo arriva direttamente dall'ex stella rossonera.