Milan | le espulsioni sono troppe | è primato in Serie A

(Di lunedì 13 novembre 2023) Quattro cartellini rossi rimediati dopo le prime dodici giornate diA. Tanti, decisamente troppi. La media di una espulsione ogni tre partite, con la conseguenza di dover fare a meno, poi, di giocatori chiave nei match successivi (vedi Tomori nel derby, Theo Hernandez e Maignan contro la Juventus e Thiaw al Maradona di Napoli). Ilè la squadra in campionato che conta il maggior numero di. Quella rimediata da Olivier Giroud nel finale di partita al Via del Mare di Lecce (e che ora rischia di lasciarlo in tribuna per diversi turni) è la terza espulsione diretta per un giocatore delin stagione inA. Prima dell’ex Chelsea, sulla lista nera, out per un rosso diretto, c’erano finiti Mike Maignan (espulso in Genoa-0-1 del 7 ottobre) e Fikayo Tomori ...