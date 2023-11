Milan | infortunio per Calabria | niente lesione | ottimismo per il rientro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Davide, capitano rossonero, non ha giocato il secondo tempo di Lecce-sabato al 'Via del Mare'. Per fortuna nulla di serio

Al Via del Mare Rafael Leao è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 10 minuti. Un attimo prima il portoghese era scattato in profondità su un lancio di Pobega, fermandosi però prima di poter ...

Infortunio Leao, c'è lesione! Milan, anche Calabria ko: i tempi di recupero Tuttosport

Milan, come sta Rafael Leao Infortunio in Lecce-Milan, sostituito dopo 10' per un problema muscolare. Cosa è successo Eurosport IT

Brutta notizia in casa Milan. Dopo l'infortunio patito nella gara con il Lecce, è arrivato oggi l'esito delle risonanze effettuate oggi su Rafael Leao… Leggi ...Vede tutto nero in questo momento il Milan, chiamato a reagire in un momento della stagione ... che rischia una seria stangata, e l’infortunio di Leao, ciò di cui i rossoneri non avevano davvero ...