Milan in lutto | addio alla leggenda del calcio italiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) – Lutto nel mondo dello sport: è morto ad uno dei volti più amati del calcio. L'atleta è morto nell'ospedale dove era ricoverato in seguito all'aggravarsi della malattia che l'aveva colpito qualche tempo fa. Il mondo del calcio dice addio ad Aldo Bet. L'ex difensore e allenatore, ricoverato all'ospedale di Varese, è morto oggi, lunedì 13 novembre 2023, a 74 anni. Il difensore aveva iniziato la carriera all'Inter, dove però aveva messo insieme solo 8 presenze nella stagione 1967-68, prima di passare alla Roma su diretta richiesta di Helenio Herrera che ...

Negli anni '70 militò, tra le altre squadre, nel Milan, conquistano il decimo scudetto, quello della stella. Sempre in rossonero vinse anche una Coppa Italia Lutto nel mondo del calcio: è morto ieri a ...Lutto nel mondo del calcio: è morto a Varese a 74 anni, dopo una lunga malattia, Aldo Bet, ex stopper di Inter, Roma, Verona e Milan negli anni '70. Con i rossoneri giocò per sette stagioni e nel 1978 ...