(Di lunedì 13 novembre 2023) Paulo, tecnico del Lille, ex allenatore della Roma, ha parlato a TMW. Tra gli argomenti anche Rafaeldele Jonathan

Milan, Fonseca: “David difficile che resti qui. Leao Ecco cosa gli manca” Pianeta Milan

Mercato Milan, arriva l'apertura su David: «Lo vedo bene in Italia» Milan News 24

Parla l'ex allenatore della Roma, attuale tecnico del Lille, Paulo Fonseca. Ecco cosa centra il Milan di Stefano Pioli.Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di TMW del suo passato in giallorosso. Il tecnico del Lille ha ricordato così i suoi trascorsi nella capitale: “Da quando sono andato via dalla Roma, non ne ho ma ...