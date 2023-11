Milan condannato? Il vero errore è in alto | cos' hanno chesto a mister Pioli

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Dietro alla fuga di Inzaghi e Allegri, soli al comando e con un solco alle spalle dopo appena un terzo di campionato, non ci sono solo i loro meriti personali e due buone, se non ottime, rose. Ci sono anche due grandi squadre dirigenziali. Squadre, sì, parola strana per un gruppo di professionisti dietro una scrivania ma più che mai corretta per descriverne l'anatomia. L'Inter ha una squadra, appunto, di dirigenti che, oltre a essere bravi singolarmente, lavorano volentieri assieme. Lo ha ammesso Piero Ausilio, lo ha confermato Beppe Marotta, saranno sicuramente dello stesso avviso Baccin e Antonello. E mettiamoci anche Steven Zhang, presidente 31enne, più giovane di alcuni calciatori della rosa, di Inzaghi e di tutti i dirigenti sopra citati. Per chi comanda, la giovane età potrebbe essere un limite, invece nell'Inter è una virtù perché avvicina Zhang ai calciatori e lascia ai ...