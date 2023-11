(Di lunedì 13 novembre 2023) FIRENZE - Sinisa " haun, è stato un uomo eccezionale sotto tutti i punti di vista come marito e padre. Aveva due grandi amori: la famiglia e il lavoro ". Il...

Ilricordo di Arianna, moglie dell'ex campione serbo e allenatore deceduto lo scorso 16 dicembre del 2022. La consorte dell'ex fuoriclasse - tra le altre - di Lazio, Inter e ...

Mihajlovic, il commovente ricordo della moglie: "Ha lasciato un vuoto enorme" Corriere dello Sport

Intervenuta alla Hall of fame del calcio italiano, Arianna ha aggiunto: "Sinisa non verrà dimenticato facilmente"