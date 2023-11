Migranti in Albania | i punti che preoccupano il Consiglio d’Europa C’è anche la “detenzione automatica” censurata dai giudici di Catania

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) “Il memorandum d’intesa tra Italia esullo sbarco e il trattamento delle domande di asilo, concluso la scorsa settimana, solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l’esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo”. Lo ha dichiarato Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del, l’organizzazione internazionale che promuove democrazia e diritti umani nei Paesicon sede a Strasburgo e 46 Stati membri, da non confondere con istituzioni comunitarie comeUe eEuropeo. Tra i profili di rischio individuati da Mijatovicl’automatismo del trattenimento, già censurato nei decreti deidi ...