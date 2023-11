Migranti | i cittadini di Palermo sulla tendopoli dell' accoglienza che non c' è | Non è vivere

Leggi Anche Pd, Schlein attacca Meloni: 'Non vuole governare, ma comandare' - Il premier replica: 'Vogliamo dare più potere ai' Leggi Anche, 220 persone sbarcate a Lampedusa '...

Migranti, i cittadini di Palermo sulla tendopoli dell'accoglienza che non c'è: "Non possiamo più far finta di non vedere" TGCOM

L'Albania pubblica i dettagli dell'accordo sui migranti con l'Italia ... EURACTIV Italia

Purtroppo questo è un fatto ma i disservizi non sono causati solo da questo. Infatti, abbiamo raccolto la testimonianza dei cittadini di un comune simbolo dei pesanti disservizi per citarlo come ...“Aidone pulita è più bella. Io ci sono”. Per l’XI Giornata ecologica, organizzata dall’associazione Pro Loco, presidente Gianni Cianciolo, dedicata alla pulizia del territorio, le forze di soci e volo ...