Migranti | Consiglio d' Europa | «l' accordo Italia-Albania preoccupa sui diritti umani»

Leggi su panorama

(Di lunedì 13 novembre 2023) "Il memorandum d'intesa (MoU) trasugli sbarchi e sul trattamento delle domande di asilo, concluso la scorsa settimana, solleva diversezioni in materia die si aggiunge ad unante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo", dice la commissaria per ideld', Dunja Mijatovic. Il protocollo d'intesa, per il commissario del CoE, "solleva una serie di importanti questioni sull'impatto che la sua attuazione avrebbe suidei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei. Questi riguardano, tra gli altri, lo sbarco tempestivo, l'impatto ...