Microsoft Photos su Windows 11 | Potenti Funzionalità AI in Arrivo

Questi, insieme ad altri come il migliorato, Paint e il nuovo Windows Copilot, dimostrano l'impegno dinel rendere Windows 11 un sistema operativo sempre più completo e user - ...

Microsoft Photos gets image background removal and replacement MSPoweruser

Microsoft Photos iXBT.com -

Microsoft is gearing up to roll out an update for Windows 11 that will significantly enhance user control over built-in apps. In the upcoming version, you will be able to uninstall a wider range of ...Microsoft Photos app is getting a big AI upgrade that integrates AI-powered background removal, similar to Google Photos.