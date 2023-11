Michele Cristoforetti | la malattia e la morte del cantante

(Di lunedì 13 novembre 2023), giovane cantautore trentino, è morto il 10 novembre 2023 all’età di 36 anni dopo una breve: il musicista all’inizio del 2023 era stato colpito da una violenta forma di leucemia del sangue che non gli ha lasciato scampo; il 31 ottobre 2023 aveva affrontato l’ultimo trapianto di midollo osseo nella speranza di miglioramenti del quadro clinico, ma per ilnon c’è stato nulla da fare. Sua eredità è stato il suo ultimo album di canzoni, pubblicato dallo stesso nei suoi mesi di degenza in ospedale, a Padova. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@era nato il ...

Si terranno a Padova presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù martedì 14 novembre alle ore 11 i funerali del cantautore rock trentino, venuto a mancare lo scorso venerdì 10 novembre all'età di 36 anni dopo una lunga lotta contro una leucemia.aveva da poco pubblicato l'album " Esagerato ", un ...

Addio a Michele, giovane cantante stroncato dalla leucemia BresciaToday

Michele Cristoforetti, il cantautore morto a 36 anni: l'ultimo album pubblicato dall'ospedale. «Vi abbraccio forte» Corriere

Miami, ex lottatore di Mma mette al tappeto un rapinatore con coltello Morto il cantante Michele Cristoforetti: aveva la leucemia "Lei urlava in auto", poi i 22enni sono spariti nel nulla. Il giallo ...Ecco il messaggio integrale scritto dalla cella del carcere di Miami da Chico Forti per Michele Cristoforetti, il cantautore di Avio (Trento) mancato in ospedale a Padova a soli 36 anni per una forma ...