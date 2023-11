Miami FC | Antonio Nocerino nuovo allenatore

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) –sarà ildelFootball Club per il campionato Usl Championship 2024, la seconda divisione americana. "Avere un campione comealla guida del nostro club è per noi motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. La sua conoscenza e il suo carattere si adattano perfettamente alla nostra realtà”, ha detto il Presidente e fondatore delFC, Riccardo Silva, convinto che il mister “svolgerà un lavoro eccezionale nel suo percorso con la squadra”., nato a Napoli l’8 novembre 1985, è reduce dall’esperienza sulla panchina del Potenza Primavera, dopo una lunga carriera da calciatore che lo ha portato a vestire la maglia della Nazionale italiana in 15 occasioni, compresa la finale di Euro ...