La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta: gli orari e i Comuni a rischio

ALLERTA METEO TOSCANA – Aggiornamenti 10 NOVEMBRE Meteo Toscana

Meteo Toscana, allerta gialla per martedì 14 novembre: vento forte e mareggiate LA NAZIONE

Nel corso del tempo, la ricetta si è evoluta, incorporando nuovi ingredienti e varianti regionali. La zuppa toscana si conserva bene in frigorifero per 2-3 giorni. Assicuratevi di conservarla in un ...Campi Bisenzio (Fi), 13 nov. (askanews) - "Io credo che serva puntare non solo sulla ricostruzione veloce ma anche sulla buona ricostruzione. Pensiamo anche alla prevenzione. Quello che è accaduto non ...