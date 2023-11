Meteo | torna il caldo in Italia | ecco dove e quanto durerà

(Di lunedì 13 novembre 2023)novembre 2023,ilin– Dopo giorni di maltempo, il solea splendere sulla nostra penisola. L’estate di San Martino, possiamo definirla così. Ci lasciamo alle spalle settimane di allertee di precipitazioni. Le previsioni parlano di tempo più stabile grazie a una pausa anticiclonica, anche se in alcune aree non mancheranno nebbia e nuvolosità.questa treguarologica? Di seguito tutto quello che c’è da sapere. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:: Giuliacci parla di Natale anomalo, cosa ci aspetta Leggi anche: Mario Giuliacci avverte gli ...

... al via i corsi alla piscina di Foiano della Chiana 23 Settembre 2021 AREZZO - A Foianola ... dannie ricostruzione: il punto presso la sala della Protezione civile Metrocittà 6 Novembre ...

Meteo: Domenica, torna la Pioggia al Centro-Sud, ampie schiarite al Nord. Le previsioni iLMeteo.it

Meteo: torna il bel tempo con l'alta pressione, ma durerà Meteo Giornale

BARI - La presentazione di una lista civica è «una notizia» ma per Bari non è «la notizia». Tuttavia nel momento in cui il «nome del candidato sindaco» sembra diventato un tormentone, la presentazione ...Le precipitazioni che hanno fin qui caratterizzato l'autunno si prendono una pausa. Ma attenzione perché questa tregua non è destinata a durare a lungo, secondo le previsioni de ...