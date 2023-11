Meteo | previsioni del 14 novembre Prosegue l’estate di San Martino sull’Italia

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 13 novembre 2023) La cosiddetta “estate di Sannella giornata di martedì 14. Per domani quindi attese condizioniin prevalenza asciutte, ma con cielo nuvoloso al Nord (con nebbia sulla Pianura Padana). Qualche locale nube anche in alcune zone del Centro mentre sul resto del Paese ci sarà il sole e temperature massime in ulteriore lieve aumento. In Sicilia sono attese punte fino a 24-25 gradi (LEDI SKY TG24).