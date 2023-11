Meteo lunedì | meno piogge e clima mite

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 novembre 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE.. Secondo le previsionila prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da una pausa anticiclonica per l’Italia. Il regime atlantico alle medie e alte latitudini si organizzerà in modo tale da favorire una zonazione del flusso (linee di flusso poco ondulate) accompagnate da uno stiramento dell’anticiclone dal vicino Atlantico fino a tutta l’area Mediterranea. Questo significa tempo più stabile ma non senza qualche disturbo. Le correnti occidentali a tratti tese con venti localmente forti tenderanno ad ammassare nubi lungo l’area tirrenica e soprattutto a ridosso dei primi contrafforti appenninici o anche lungo la costa nel caso dell‘alta Toscana o del levante ligure, potrà esserci anche qualche pioggia. Fenomeni localizzati non sono esclusi anche sul basso versante tirrenico. Il sole sarà una ...