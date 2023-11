Meteo | in Lombardia leggero peggioramento del tempo nelle prossime ore

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Milano, 13 nov.(Adnkronos) - Sulla, fino a domani pomeriggio, persistenti flussi in quota dai settori occidentali, prevalentemente stabili e poco umidi, che determinano transito di nuvolosità medio-alta e occasionali precipitazioni sui rilievi settentrionali. Il bollettinodi Arpaindica, tra martedì sera e le prime ore di mercoledì mattina, uncausato da una veloce ondulazione instabile in transito verso est. Il suo successivo allontanamento favorirà per mercoledì un generale rinforzo della ventilazione e per giovedì una blanda rimonta anticiclonica. Venerdì possibile nuova e veloce instabilità ; sabato correnti nordoccidentali poco umide e stabili.