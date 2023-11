Messina | voleva passare lo Stretto con 600mila euro in contanti | denunciato per ricettazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Mazzette di denaro avvolte con pellicola trasparente e nastro adesivo per un totale di circa. I soldi erano nascosti all’interno di un borsone nell’auto di un cittadino di origini calabresi fermato da uomini della Guardia di finanza di. Durante i normali controlli dei mezzi e delle persone in transito sullo, i militari hanno fermato un automezzo proveniente da Palermo e diretto a Villa San Giovanni, sulla sponda calabrese: con l’aiuto dei cani è stato scoperto il borsone contenente il denaro, nascosto nel vano bagagli dell’auto. Le banconote, in tagli da 200, 100, 50, 20, 10 e persino cinque, erano state avvolte con pellicola trasparente e nastro adesivo da imballaggio, per un totale di circa. Il conducente è risultato il ...