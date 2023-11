“Messi o Maradona?” | l’ex Inter dice la sua e fa esplodere i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 13 novembre 2023) Javier Zanetti è stato chiaro sul paragone tra Diego Armandoe Lionel. Il vice presidente dell’è stato chiaro Il paragone tra due leggende del calcio argentino, Diego Armandoe Lionel, è un argomento che continua a suscitare appassionate discussioni tra gli amanti del calcio. Recentemente, Javier Zanetti, ex capitano dell’e attuale vice presidente del club, ha espresso il suo punto di vista su questa sfida epica. In un’vista rilasciata al Corriere della Sera per presentare il suo terzo libro “Un legame Mondiale“, Zanetti ha fornito una prospettivaessante sul confronto tra, evidenziando le differenze tra le due icone del calcio argentino. Zanetti è ...