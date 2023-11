Mercatini di Natale | ultimi giorni per aderire alla manifestazione di interesse

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUltime adesioni disponibili per ididi Piazza Libertà. Entro fine settimana, si chiuderanno i termini percall to action promossa dall’ente di Palazzo di Città, Assessorato al Turismo, e manifestare l’partecipazione. Il Comune cerca artigiani di ogni genere, dai produttori di gioielli ai creatori di oggetti in legno, ma anche aziende leader nell’enogastronomia locale: castagne, nocciole, olio, torrone, tartufi, vini, salumi e formaggi o qualunque altra straordinaria tipicità della nostra terra. Dopo il grande successo dell’anno scorso, a dicembre si rinnova il grande appuntamento natalizio, che sarà arricchito dai numerosi eventi live organizzati dall’Amministrazione, sotto il coordinamento dellavicesindaco ...

Informazioni, date e orari deidiNome: Villaggio diDove: Piazza Mazzini, via Trentin e Piazza Aurora, Jesolo (Venezia). Date: dall'1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Orari: ...

In crociera per scoprire i mercatini di Natale in Francia SiViaggia

I mercatini di Natale più belli d'Italia (con le date 2023) Grazia

“Nel periodo dell'Avvento e del Natale contiamo di accogliere nel nostro shopping center numerosi amici, ai quali auguriamo buone feste, in arrivo dal Friuli e dal resto d'Italia, come dalla Slovenia ...Ritrovo ore 16:30 davanti al "Garage delle Terme" in via Prati dove troverete la nostra fantastica tour leader Antonella che vi accompagnerà alla scoperta dei mercatini di Natale della splendida città ...