Meloni “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo | buon viaggio Indi”

L'ultima intervista che ho fatto con Bruno Vespa,perso le elezioni; tutti quelli che ho ... Tuttavia - ammette - il governo guidato da Giorgia"cerca di fare quello che può ". Poi parla ...

Caso Gregory, Meloni: “Abbiamo fatto tutto il possibile, purtroppo non è bastato” Agenzia Nova

Indi Gregory, Meloni: "Abbiamo fatto tutto il possibile" L'Identità

E' morta nella notte, la piccola Indi Gregory. Affetta da una grave patologia mitocondriale. Ad annunciarlo è stato il papà della bambina, Dean Gregory. "Mia figlia è morta, la mia vita è finita all'1 ...Una situazione delicata trasformata in un dibattito interno in Italia. “Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato”, ha voluto commentare la premier Meloni in ...