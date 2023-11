Medvedev-Rublev | Atp Finals | orario | diretta tv | streaming | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 13 novembre 2023)è un match valido per la fase a gruppi delle Atp2023:, notizie,tv e. Connazionali, concittadini, ma soprattutto amici per la pelle sin dall’adolescenza. Una volta scesi in campo, però, lo spazio per i sentimenti si riduce notevolmente: conta solo vincere per portare a casa la prima vittoria nel round robin delle Atp2023. Nel gruppo rosso è subito derby russo tra Daniile Andrey, che si ritrovano l’uno di fronte all’altro per l’ottava volta (a livello Atp) nelle loro rispettive carriere.– IlVeggente.it (Ansa)Nei precedenti è dominio, in vantaggio 6-2: ...