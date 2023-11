Mauro Balata al convegno ‘Allenare verso il futuro’ | “Importante far giocare i giovani talenti italiani”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 novembre 2023) La Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Milano apre le porte del nuovo anno accademico con il “5° Kick-off” day, nell’Aula Magna della sede di via Festa del Perdono. La giornata ha rivestito un ruolo cruciale nel consolidare i legami tra Università, territorio e istituzioni, creando un ponte tra la formazione accademica e il tessuto sportivo e sociale locale. E il mondole con le prospettive sull’orientamento delle tecniche di formazione per iatleti è stato al centro del“Allenareil futuro”, al quale ha partecipato anche il presidente della Lega Serie B. “La base per gli allenatori del futuro è far. Solo così potremo ...