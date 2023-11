Martinez | sorpasso di Haaland e Mbappé per la scarpa d’oro

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Turno di campionato senza gol per: l’attaccante dell’Inter viene superato nella classifica delladaWeekend senza gol per Lautaro, che non riesce a timbrare il cartellino, nonostante la vittoria dell’Inter contro il Frosinone.In ottica, è uno stop importante per il Toro, che viene superato in classifica da Erlinge Kylian. Classifica guidata sempre da Adams del Montpellier: Classifica Akor Adams (Lillestrom/Montpellier) 36,5 punti (15 gol x 1,5 + 7 gol x 2)Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 34,5 punti (23 gol x 1,5 di coefficiente)Harry Kane (Bayern Monaco) 34 (17 x 2)Serhou Guirassy (Stoccarda) 30Kylian(PSG) ...