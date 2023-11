Marotta | «Cos’è Juventus-Inter? Una partita di campionato che affronteremo con calma»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a margine di un evento organizzato dall’Università di Milano-Bicocca Giuseppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a margine di un evento organizzato dall’Università di Milano-Bicocca. LE PAROLE – «Che lezione abbiamo appreso in questo inizio di? Non si finisce mai di imparare. Siamo in una faselocutoria, diciamo che la squadra e l’allenatore stanno rispondendo bene, il tecnico è molto bravo e sa gestire bene le partite. Anche quelle come ieri sono difficili da sbloccare, poi emergono la compattezza, il sacrificio, la voglia di arrivare a raggiungere un obiettivo importante.? Unadi ...