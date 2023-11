Marotta al miele su Inzaghi | ‘Sta gestendo ottimamente | pronti alla sfida con la Juve’ VIDEO | Primapagina

(Di lunedì 13 novembre 2023) 2023-11-13 19:56:00 Arrivano conferme: L’amministratore delegato Area Sport dell’Inter Beppe, ospite dell’Università Bicocca di Milano e di un incontro con gli studenti nell’ambito del convegno “Management del calcio: evoluzioni e sfide future”, ha rilasciato alcuni brevi battute sul momento di grande forma attraversato dformazione nerazzurra. “È un piacere essere qua e portare una testimonianza di quella che è la mia esperienza di vita e spero che possa servire per quello che può essere il futuro di questi ragazzi che hanno la voglia di entrare nel mondo del calcio che ormai è diventata un’attività imprenditoriale a tutti i livelli. Il calcio ormai non è più un fenomeno esclusivamente sportivo e sociale ma anche di business“, ha dichiarato il dirigente della formazione capolista della Serie A. Sul campionato: “Non si finisce mai di ...

... mercatini e le eccellenze locali come il vino di visciole, ma anche il tartufo, il, il vino ... Come arrivare: dall'autostrada A14 uscita- Mondolfo, da dove si prosegue per 35 km fino a ...

L’Inter supera la Juve tra le polemiche, Marotta stuzzica: il Derby d’Italia è già iniziato, una certezza per Allegri ilBianconero

Undici ambasciatori del territorio. Premiati gli imprenditori top il Resto del Carlino

Luciana Marotta racconta in un libro la tragica storia del fratello Gianfranco, primo morto di AIDS in Sardegna ...