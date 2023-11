Marino | “Tudor è il profilo adeguato al momento del Napoli | sul modulo vi dico”

Con oggettività e tranquillità ti dico che se il Napoli prendeprende il meglio di ciò che c'... Lo ha detto Pierpaolo, ex dirigente del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli.

Marino: "Tudor è il profilo migliore per il Napoli al momento" il mio napoli

P.P. Marino: "Conosco Tudor: è il miglior allenatore che il Napoli ... Radio Kiss Kiss Napoli

Il Napoli ha scelto Igor Tudor per la panchina, dopo aver deciso nella giornata di ieri, dopo il k.o. con l'Empoli, di esonerare Rudi Garcia ...Sono minuti cruciali per la panchina del Napoli. L'era Garcia è finita, e De Laurentiis ha scelto come successore Igor Tudor. Proprio in questi ...