(Di lunedì 13 novembre 2023)Adriatico (RN), 12 novembre 2023. Lorenzoci ha preso gusto e alWorld Circuit concede il bis nell’ultimo appuntamento stagionale dellaX Pro Series. Dopo aver vinto la categoria AM in entrambe le gare disputate in casa a Magione il mese scorso, il rookie eugubino classe 1999 replica il risultato e conquista due brillanti vittorie (con tanto di pole position) anche sul tecnico circuito romagnolo, portando così a cinque in totale il conto dei successi alla sua prima annata nell’automobilismo al volante della Tatuus T014 Abarth di4 preparata dal Team Racing Gubbio. Le due vittorie centrate a, dove come sempre è stato seguito dal papà e team manager Fabio, consentono al giovane pilota umbro di balzare al secondo posto ...

Bryson 18 per Borgotaro) e per il Fiorenzuola chedi misura a Piacenza per 76 - 74 (Bricchi ... Heron in casa di Gelso per 84 - 52 (Beltrami e Pezzi 15,Cerati 10. Per Gelso sono 19 di ...

Mariani vince e convince a Misano nella Formula X - Il quotidiano ... Umbria Cronaca

Mariani: "Un bel Montefano vince contro il Tolentino" - Coppa Italia ... Quotidiano Sportivo

Le ragazze di coach Pesce hanno sofferto e tenuto botta solamente nel primo set alle sfuriate delle padrone di casa ...Rompere il silenzio, rifiutare la violenza, trovare la forza per lanciare un grido di aiuto, è l’invito che Coop rivolge a tutte le donne con l’iniziativa “Il silenzio parla” promossa in occasione ...