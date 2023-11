Marco Mengoni inaugura l’RDS Showcase su Real Time

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 13 novembre 2023) RDS, il format musicale della nota radio, sbarca in televisione su, primo protagonistaRDS, il format musicale di RDS 100% Grandi Successi che celebra la musica e i grandi artisti del panorama italiano, torna quest’autunno e, per la prima volta, a trasmettere l’evento sarà(canale 31). Il debutto in televisione del format di RDS Uno spettacolo immersivo ricco di musica e divernto che appassionerà non solo gli ascoltatori della radio, ma anche il pubblico televisivo, grazie alla novità del debutto in esclusiva sulla rete del gruppo Warner Bros. Discovery. Lo showizzato nello storico auditorium muldiale di RDS sarà condotto da Anna ...