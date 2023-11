Marchegiani | «Gol Dimarco | il portiere non se lo aspetta! Sommer…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023) L’Inter ha battuto il Frosinone per 2-0 grazie alle reti die Calhanoglu. Luca, nel corso di Sky Calcio Club, ha analizzato la rete dell’esterno. Un confronto, inoltre, fra Sommer e Szczesny INATTESO – Queste le parole di: «Gol? Ilprobabilmente non se lo aspetta. Gli rimane la palla sulla destra e lui sta correndo sull’altra direzione. Sommer e Szczesny? Due portieri forti ed esperti, hanno sbagliato una partita l’uno. Io per mio gusto personale preferisco il polacco. Sono due portieri molto protetti, hanno due difese solide. Entrambe le squadre sono in mani sicure». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...