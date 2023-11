Marche | doppia scossa di terremoto

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 13 novembre 2023) Undi magnitudo 2.6 è stato registrato questa mattina alle 9:13 al largo delle coste della provincia di Pesaro e Ancona, nelle. L’evento sismico ha avuto una profondità di appena 6 chilometri e, per fortuna, l’epicentro è stato individuato in mare, a 61 chilometri da Ancona e 68 da Fano. Nel pomeriggio, alle ore 17, una nuovadi magnitudo 2.4 è stata avvertita, questa volta a una profondità di 7 chilometri e più vicina alla costa, con epicentro a 32 chilometri da Fano e 35 chilometri da Ancona. La zona dellecontinua a essere soggetta a un’ininterrotta sequenza di eventi sismici, sia sulla terraferma che in mare. L’ultimo significativoregistrato sull’entroterra marchigiano era avvenuto a Fiuminata, in provincia di Macerata, lo scorso 4 novembre con una ...