Mara Venier salta Domenica In | “Ho il covid”

(Di lunedì 13 novembre 2023), seguitissima conduttrice diIn, è stata costretta are la puntata di12 novembre a causa del. Lo ha fatto sapere lei stessa tramite un video Instagram, con il quale salutava i fan dopo l’assenza dal suo appuntamento settimanale con loro. “Mi sono presa unbello forte, all’inizio pensavo fosse influenza”, ha esordito. “Sono sicura cheprossima sarò di nuovo in diretta. Volevo ringraziarvi per i tanti, tanti messaggi, non riesco a rispondere a tutti però grazie dell’affetto che mi dimostrate sempre. ‘Stoè veramente maledetto, bisogna stare attenti. Ci vediamo sicuramenteprossima”, ha poi concluso. Questa non è però la prima volta che ...

Ieri, domenica 12 novembre,non è riuscita a condurre Domenica In . Rai 1 ha trasmesso un 'best of' del programma. Attraverso un video su Instagram, la conduttrice ha spiegato di essere positiva al Covid . Il suo ...

Come sta Mara Venier positiva al Covid: Maledetto virus, l'ho preso forte. Bisogna stare attenti Fanpage.it

Mara Venier: “Ho il Covid ma sono sicura che domenica prossima sarò in diretta” la Repubblica

Ieri, domenica 12 novembre, Mara Venier non è riuscita a condurre Domenica In. Rai 1 ha trasmesso un 'best of' del programma. Attraverso un video su Instagram, la conduttrice ha spiegato di essere ...Domenica In - Il Meglio ha retto il confronto con la diretta I Dati Auditel parlano chiaro Mara Venier ha dovuto dare forfait ieri domenica 12 novembre ...