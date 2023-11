Manovra 2024 | Corte dei Conti | Legge di bilancio troppo sbilanciata sul ponte sullo Stretto

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 13 novembre 2023) Una«complessivamente poco incisiva sotto il profilo di nuovi interventi a favore degli investimenti pubblici a portata generale», ma con un «forte sbilanciamento verso misure mirate a sostenere progetti specifici, primo fra tutti per peso finanziario, il, seguito da una serie di altri interventi minori, con impatti limitati sul sistema economico per via della spiccata...