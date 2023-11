Manchester United | in migliaia ai funerali di Bobby Charlton | presenti anche Alex Ferguson e il principe William

(Di lunedì 13 novembre 2023) Si sono svolti questo pomeriggio, a, i. Nella cattedrale della città inglese, tra questiil presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate oltre a numerosi personaggi del mondo dello sport. C’eranoile sir, mentre mancava la proprietà dello, la famiglia Glazer, in conflitto con i tifosi dei Red Devils. Il corteo funebre è partito dallo stadio Old Trafford, dove è passato attraverso una guardia d’onore composta dalle squadre del settore giovanile dello. SportFace.

Nel frenetico mondo del calciomercato, l'Arabia Saudita si sta facendo notare con un interesse serio verso due talentuosi attaccanti della Premier League: Jadon Sancho dele ...

Manchester United, l’Arabia mette nel mirino Bruno Fernandes: si muove PIF ItaSportPress

Manchester United-Luton Town 1-0: gol e highlights | VIDEO GianlucaDiMarzio.com

Il retroscena svelato da Victor Osimhen sull'offerta dall'Arabia Saudita e non solo: le sue parole La situazione a Napoli non è semplice: Rudi Garcia è ormai vicinissimo all'esonero (qui tutti gli agg ...Calciomercato Juventus, non più a Torino, adesso, il giocatore è in pole in Arabia Saudita: i dettagli dell’operazione. Dal portale estero ‘Telegraph’, si parla del futuro di uno degli obiettivi della ...