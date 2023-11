Maltempo | notte da incubo all' aeroporto di Lamezia Terme | oltre duecento passeggeri bloccati

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 13 novembre 2023)daperviaggiatori che dalle 22 di ieri sera sono rimastinell’di. A causa di una forte pioggia e del vento l’aereo della compagnia Rayanair, in partenza alle 23 per Bergamo, non è riuscito ad atterrare per poter far salire i viaggiatori. Tantissimi i pendolari che dovevano raggiungere Bergamo e la provincia di Milano e che dalle 22.30...