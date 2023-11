Maltempo in Toscana | viabilità | restano chiuse la Cisa ad Aulla | la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la Cassia a Siena

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ancora forti disagi su molte strade toscane a causa dei danni provocati dal. I tecnici e le squadre Anas sono a lavoro da giorni per riaprire al traffico nel più breve tempo possibile i tratti stradali interessati L'articolo proviene da Firenze Post.

...necessaria per far fronte ai numerosi danni registrati dai Comuni in queste settimane di, anche se la Liguria è stata colpita meno rispetto ad altri territori, a cominciare dalla- ...

Maltempo: Toscana, 14 novembre codice giallo mareggiate e vento Agenzia ANSA

Pisa 13 novembre 2023 – In Promozione riparte con una vittoria l’Urbino Taccola, dopo la sosta decisa dal Comitato regionale Toscana della Federazione dovuta al maltempo. La squadra di mister Roberto ...Per venire incontro alle esigenze delle popolazioni della Toscana colpite dalle alluvioni - che hanno causato danni ingentissimi al tessuto sociale e produttivo locale - le Bcc associate a Federazione ...