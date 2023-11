Malagò | stadi | «Euro 2032 l’occasione per rimodernarli | speriamo di farcela»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Le parole di Giovanni, presidente del CONI, sulla questione degli: «In Italia quando ci sono di mezzo le infrastrutture tutto può succedere» Giovanniha parlato della questione degliin Italia, in vista di. Di seguito le sue parole a Le Iene. «Quello degliin Italia è un problema che conosco a memoria, è una cosa oggettivamente assurda rispetto a quello che sta succedendo in altre nazioni.dovrà essereper riammodernare il più possibile questi impianti che oramai ci vedono in un’altra epoca, direi glaciale rispetto a quelle che sono le esigenze. Però il Comitato olimpico non c’entra: glio sono di proprietà dei Comuni e vengono ...