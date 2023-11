Mafia | Giorgia Meloni | “In Italia zone franche | invertire rotta è diktat”

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – "E' evidente che inesistono delle, dobbiamo dimostrare che si puòla direzione". E' quanto ha detto la presidente del Consiglionel suo intervento al termine della sua visita istituzionale nella sede della Direzione nazionale antie antiterrorismo. "Caivano deve diventare uno dei grandi progetti di continuità di questo governo" aggiunge. "Penso sia molto utile parlarci e capire come remare tutti nella stessa direzione. Veniamo da percorsi molto diversi ma siamo tutti parte della stessa storia". Obiettivo "dare dignità all'onore dello Stato, lavorare insieme per rafforzare il nostro sistema di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo". Per centralo, "altro non possiamo fare che collaborare". ...

“Quando anche non fossimo d’accordo questo non diventi uno scontro tra poteri perché non è così, non vuol dire che non lavoriamo per lo stesso risultato se anche abbiamo punti di vista diversi”. Sono ...Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Caivano deve diventare uno dei grandi progetti di continuità di questo governo. E' evidente che in Italia esistono delle zone franche, dobbiamo dimostrare che si può inver ...