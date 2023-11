M5s | Cammarano | “Rifiuti dalla Tunisia ancora fermi a Persano | la Regione intervenga”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A quasi due anni di distanza, itornati in Campaniasonostoccati nel comune di Serre, in un’area naturalistica di altro pregio ambientale costituita dall’oasi WWF die considerata «Zona Umida» di importanza nazionale. Idi provenienza italiana, illegalmente spediti in, sono stati in stallo per oltre un anno nel porto di Sousse prima di essere rimpatriati su richiesta dell’autorità tunisina. Da allora sostano nell’area militare diper le attività di caratterizzazione in vista del loro avvio a smaltimento e recupero presso ulteriori destinazioni. Il presidente della Provincia di Salerno ha emanato ben 3 ordinanze, ciascuna della validità di 180 giorni, per lo ...