Lutto nella scuola di “Amici” | morta a 40 anni l’allieva Daniela Romano

Leggi su dilei

(Di lunedì 13 novembre 2023) Momenti di grande dolore per ladi. Èa soli 40, ballerina della prima edizione del talent show televisivo, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. A dare la notizia è stata l’ex compagna di banco Mirna Brancotti, che ha ricordato l’amica in un toccante post su Facebook. Non sono chiare le dinamiche del decesso, ma sembra chefosse da tempo affetta da una brutta malattia. Chi era, la prima ballerina diNata a Napoli nel 1983,sognava di fare la ballerina. Appena 18enne entrò a far parte del cast di Saranno Famosi, la prima edizione del talent show ideato da Maria De Filippi oggi diventato ...