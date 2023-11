L' Uruguay chiama Suarez | verso sfida con l' amico Messi

(Di lunedì 13 novembre 2023) Luisè stato convocato per la prima volta dal nuovo ct dell', Marcelo Bielsa, in vista della partite di qualificazione ai mondiali del 2026 contro l'Argentina, che schiererà il suo ...

L'Argentina campione del mondo sta dominando il girone, con quattro vittorie in altrettante partite e precede di cinque punti un terzetto formato da Venezuela, Brasile e, che su quattro gare ...

Luis Suarez è stato convocato per la prima volta dal nuovo ct dell'Uruguay, Marcelo Bielsa, in vista della partite di qualificazione ai mondiali del 2026 contro l'Argentina, che schiererà il suo ...A proposito, la sua, l’Argentina - forse anche per il problema fisico - a questo giro non lo ha convocato per le prossime (e non banali) sfide con Uruguay e Brasile, lasciandolo a casa dopo due ...