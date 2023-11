L’Università per Stranieri di Perugia in vetta alla classifica italiana sull’internazionalizzazione degli atenei

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 13 novembre 2023) Il dato, presente nel settimo report di Talents Venture, ha evidenziato una crescita di iscrittiin tutte le università italiane Con il 28,4% di studentiiscritti ai corsi di laurea, master e dottorati,perdisi colloca al primo posto del ranking stilato dall’agenzia Talents Ventureitaliani, elaborato in base ai dati dell’anno accademico 2021/2022, quello del parziale affrancamento dal covid. I dati del report sono stati resi noti da Sky Tg24 in un servizio in cui si pone in evidenza un andamento in forte crescita rispettodecade precedente, con un apprezzabile numero in più di giovani provenienti dall’estero che scelgono il nostro ...