L’ultima stagione dei grandi casi di cronaca nera

(Di lunedì 13 novembre 2023) Con la, si sbaglia. Nell’autunno del 1999 eravamo nel pieno della psicosi da ecstasy. Lconda era partita da lontano, con qualche generico articolo della primavera appena trascorsa sui pericoli di una nuova droga, all’epoca completamente sconosciuta in Italia. Seguirono gli spot estivi del ministero dell’Interno che mettevano in guardia sull’ennesimo «flagello da discoteca», si usavano ancora queste frasi ad effetto, e una serie di allarmi lanciati con una certa insistenza. Ma alle 4.30 di domenica 31 ottobre, un operaio diciannovenne muore all’ospedale di Iseo. Era stato trovato privo di sensi poche ore prima, davanti a una celebre discoteca della provincia di Brescia. Il decesso venne attribuito all’assunzione di una pasticca di ecstasy. Era ormai diventata la «droga-killer», come da titolo di un giornale dell’epoca, nel quale si dava ...