Luigi Boitani | lo zoologo che parla con i lupi | «Se lancio un ululato mi rispondono»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 novembre 2023) Lonel 1971 ha condotto per il Wwf il Progetto Lupo. Ha scritto il libro “Dalla parte del lupo”, mentre nel 1973 ha catturato nel Parco nazionale d’Abruzzo il primo esemplare italiano. Oggi ha 77 anni e continua le spedizioni sul campo di cui è stato pioniere. «Usiamo tagliole che bloccano la zampa senza far male. Poi lo addormentiamo giusto il tempo di mettere il radiocollare. Nel 1973 sono stato il primo in Europa ad allacciarne uno a un lupo. Oggi usiamo i collari gps che si controllano da casa. Allora invece c’era solo la radiotrasmittente del collare. Dovevi camminare dietro al lupo con l’antenna in mano seguendo il bip, e d’inverno con la neve aiutarti con le tracce», dice in un’intervista a Repubblica. La lupa della Maiella Nel colloquio con Elena Dusispiega che non ha mai ...