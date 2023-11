L’Ue non può essere come l’asino in mezzo ai suoni È tempo che si completi il suo assetto politico

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 novembre 2023) Nessuno è profeta in patria e anche in Italia già in passato si era verificato che personaggi di caratura superiore, per continuare a esprimere le loro professionalità, abbiano dovuto cambiare sede di lavoro.Tanto perché avevano realizzato che, accettando di collaborare con realtà operanti fuori dei patri confini, l’espressione del loro pensiero avrebbe ricevuto l’attenzione che merita. Di recente il Professor Mario Draghi, docente di economia con un curriculum di studi e di incarichi ricoperti troppo lungo perriportato, ha svolto il suo ultimo incarico in patria, quello di Presidente del Consiglio. L’ Italia, sotto la sua funzione di indirizzo, ha riguadagnato molto in credibilità internazionale. L’ onda lunga di quel upgrading non ha ancora esaurito la sua potenza e chi gli è succeduto ne sta godendo i benefici,è giusto che sia. Fatto ...